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09:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Глава UFC объявил о рекордных бонусах на турнире в Лас-Вегасе

Президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции назвал сумму повышения бонусов на турнире UFC 300, который пройдет в Лас-Вегасе.

Источник: AP 2023

«Готово, сумма $300 тыс», — сказал Уайт на пресс-конференции перед турниром.

Такой размер бонусов Fight Night станет самой большой суммой, которую когда-либо раздавал промоушен. На турнире UFC 129 бонусы Fight Night составляли $129 тыс.

Ранее в преддверии UFC 300 легковесы Джастин Гейджи и Макс Холлоуэй пытались добиться от промоушена повышения бонуса. Гейджи требовал, чтобы сумма составила минимум $100 тыс.

Турнир UFC 300 пройдет в Лас-Вегасе в ночь с 13 на 14 апреля. В одном из боев в легком дивизионе встретятся Арман Царукян, который ранее заявил, что в UFC представляет Армению и экс-чемпион из Бразилии Чарльз Оливейра.

Царукян рассказал, что готовиться к бою ему помогал Федор Емельяненко и его команда.

«Я начал лагерь в России, рядом с самой высокой горой РФ Эльбрусом. Там я тренировался с Федором Емельяненко и его командой. Был там две недели. Затем провел три недели в российском среднегорье и потом поехал в Майами. Так что получается, что 50% времени я готовился в России и 50% — в США. Что касается тренировок с Федором, очень мотивирует тренироваться вместе с легендой. Даже пусть у нас не было совместных спаррингов», — рассказал Царукян в интервью The MMA Hour.

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