Глава UFC объявил о рекордных бонусах на турнире в Лас-Вегасе
Президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции назвал сумму повышения бонусов на турнире UFC 300, который пройдет в Лас-Вегасе.
Президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции назвал сумму повышения бонусов на турнире UFC 300, который пройдет в Лас-Вегасе.
«Готово, сумма $300 тыс», — сказал Уайт на пресс-конференции перед турниром.
Такой размер бонусов Fight Night станет самой большой суммой, которую когда-либо раздавал промоушен. На турнире UFC 129 бонусы Fight Night составляли $129 тыс.
Ранее в преддверии UFC 300 легковесы Джастин Гейджи и Макс Холлоуэй пытались добиться от промоушена повышения бонуса. Гейджи требовал, чтобы сумма составила минимум $100 тыс.
Турнир UFC 300 пройдет в Лас-Вегасе в ночь с 13 на 14 апреля. В одном из боев в легком дивизионе встретятся Арман Царукян, который ранее заявил, что в UFC представляет Армению и экс-чемпион из Бразилии Чарльз Оливейра.
Царукян рассказал, что готовиться к бою ему помогал Федор Емельяненко и его команда.
«Я начал лагерь в России, рядом с самой высокой горой РФ Эльбрусом. Там я тренировался с Федором Емельяненко и его командой. Был там две недели. Затем провел три недели в российском среднегорье и потом поехал в Майами. Так что получается, что 50% времени я готовился в России и 50% — в США. Что касается тренировок с Федором, очень мотивирует тренироваться вместе с легендой. Даже пусть у нас не было совместных спаррингов», — рассказал Царукян в интервью The MMA Hour.