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09:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Царукян и Оливейра провели битву взглядов перед UFC 300: видео

Арман Царукян и Чарльз Оливейра провели напряженную битву взглядов в преддверии турнира UFC 300 в Лас-Вегасе.

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Турнир UFC 300 пройдет в Лас-Вегасе в ночь с 13 на 14 апреля. В одном из боев в легком дивизионе встретятся Арман Царукян, который ранее заявил, что в UFC представляет Армению и экс-чемпион из Бразилии Чарльз Оливейра.

«Я представляю Армению. И в субботу я дам Армении возможность понаблюдать за моим триумфом. Я добуду эту победу для вас, парни», — сказал Царукян на пресс-конференции.

27-летний Царукян провел 24 боя в смешанных единоборствах и одержал 21 победу.

Ранее Царукян рассказал, что готовиться к бою ему помогал Федор Емельяненко и его команда.

«Я начал лагерь в России, рядом с самой высокой горой РФ Эльбрусом. Там я тренировался с Федором Емельяненко и его командой. Был там две недели. Затем провел три недели в российском среднегорье и потом поехал в Майами. Так что получается, что 50% времени я готовился в России и 50% — в США. Что касается тренировок с Федором, очень мотивирует тренироваться вместе с легендой. Даже пусть у нас не было совместных спаррингов», — рассказал Царукян в интервью The MMA Hour.

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