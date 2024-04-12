Царукян и Оливейра провели битву взглядов перед UFC 300: видео

Турнир UFC 300 пройдет в Лас-Вегасе в ночь с 13 на 14 апреля. В одном из боев в легком дивизионе встретятся Арман Царукян, который ранее заявил, что в UFC представляет Армению и экс-чемпион из Бразилии Чарльз Оливейра.

«Я начал лагерь в России, рядом с самой высокой горой РФ Эльбрусом. Там я тренировался с Федором Емельяненко и его командой. Был там две недели. Затем провел три недели в российском среднегорье и потом поехал в Майами. Так что получается, что 50% времени я готовился в России и 50% — в США. Что касается тренировок с Федором, очень мотивирует тренироваться вместе с легендой. Даже пусть у нас не было совместных спаррингов», — рассказал Царукян в интервью The MMA Hour.