Жорж Сен-Пьер назвал бойца, способного победить Хамзата Чимаева

Легендарный канадский боец UFC Жорж Сен-Пьер поделился ожиданиями от поединка между непобежденным россиянином Хамзатом Чимаевым и австралийцем Робертом Уиттакером.

Статусный бой в среднем весе возглавит турнир UFC в Саудовской Аравии 22 июня.

«Если есть человек, который может остановить Чимаева, то это Роберт Уиттакер. Потому что мы можем сравнить Хамзата с Йоэлем Ромеро. Ромеро был отличным борцом, взрывным и мощным парнем, но Уиттакер стал для него камнем преткновения. Роберт смог дважды побить Йоэля. Стилистически Уиттакер способен повторить тот же трюк в бою против Чимаева, заставить Хамзата выглядеть плохо», — заявил Сен-Пьер в интервью Fox Sports Australia.

Хамзат Чимаев провел 13 боев в ММА и одержал 13 побед. На счету Роберта Уиттакера 25 выигрышей в 32 поединках.

29-летний Чимаев выступает под флагом ОАЭ. Боец MMA родился в Чечне, но в 19-летнем возрасте переехал в Швецию и стал выступать за эту страну. В сентябре 2023 года Чимаев принял решение сменить гражданство и переехал в Объединенные Арабские Эмираты.