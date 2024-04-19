Махачев первым в истории UFC проведет бой в золотых перчатках

«Это история», — отреагировал на решение UFC Махачев в социальных сетях.

Ранее промоушен презентовал новые перчатки. Как заявляют разработчики модель отличается меньшей жесткостью и большей плотностью прилегания манжета к кисти руки. Также у перчаток добавлена набивка на внешнюю сторону мизинца и большого пальца.

Еще одно нововведение различие по цвету. В титульных боях будут использовать золотые перчатки. Классические черные перчатки останутся для стандартных боев. Спортсменам, которые дерутся на шоу Dana White Contender Series, выдадут синие перчатки. Участники шоу The Ultimate Fighter будут драться в черных перчатках с иной подписью и другим оттенком черного цвета. А перчатки красного цвета будут носить участники шоу Road to UFC.

Махачев проведет защиту титула против Дастина Порье на турнире UFC 302, который пройдет 1 июня в США.

Ислам Махачев заявил, что Порье не заслуживает титульного боя.

«Я знаю, что Дастин не заслуживает титульного боя, но сейчас нет вариантов. Все заняты. Я хочу провести три боя в этом году. Я должен кого-то вызвать, а Порье сейчас свободен. Он свободен, он здоров, я предложил ему драться», — приводит слова Махачева MMA Junkie.