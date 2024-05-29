Хабиб отреагировал на возвращение к роли секунданта Махачева

Нурмагомедов разместил публикацию в одной из соцсетей. «Это неделя боя», — написал Хабиб.

Ранее действующий обладатель чемпионского пояса в легком весе Ислам Махачев подтвердил, что Хабиб выступит в роли секунданта. Махачев проведет третью защиту пояса на турнире UFC 302, который пройдет в Ньюарке (штат Нью-Джерси) в ночь с 1 на 2 июня.

«Орел приземлился в Нью‑Джерси. Он будет в моем углу. И, честно говоря, я очень счастлив, потому что он — один из лучших как секундант, как брат, как друг», — сказал Махачев.

Ислам Махачев дебютировал в UFC в 2015 году. В октябре 2022 года в бою с бразильцем Чарльзом Оливейрой россиянин завоевал чемпионский пояс в легком весе. Махачев провел две успешные защиты титула — оба раза с австралийским бойцом Александром Волкановски. В первом бою он победил Волкановски единогласным решением судей, во втором — нокаутом в первом раунде.