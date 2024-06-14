Стала известна причина снятия Чимаева с боя против Уиттакера

13 июня появилась информация о том, что выступающий под флагом ОАЭ Хамзат Чимаев не сможет принять участие в бою. Его менеджер Махди Шаммас назвал причину, по которой бойцу пришлось сняться с поединка.

«Постоянная болезнь, с которой Хамзат боролся на протяжении большей части тренировочного лагеря, не была вылечена вовремя. Его несколько раз госпитализировали и выписывали из больниц. Состояние Хамзата оставалось в тайне от команды, поскольку все были полны решимости найти решение. Хотя все возможные варианты были тщательно рассмотрены, сейчас настал момент, когда команда пришла к обоюдному согласию, что так продолжаться не может. К сожалению, невозможно выйти в клетку без надлежащей подготовки против такого грозного соперника, как Роберт», — написал Шаммас в соцсетях.

Ожидалось, что Чимаев может провести бой за титул чемпиона UFC, если победит Уиттакера. Действующим чемпионом организации в среднем весе является южноафриканец Дрикус Дю Плесси. Чимаев делит 10−11 место в рейтинге организации в среднем весе. Австралиец Роберт Уиттакер находится на третьей строчке рейтинга.

29-летний Чимаев выступает под флагом ОАЭ. Боец MMA родился в Чечне, но в 19-летнем возрасте переехал в Швецию и стал выступать за эту страну. В сентябре 2023 года Чимаев принял решение сменить гражданство и переехал в Объединенные Арабские Эмираты.