Стали известны сроки восстановления Чимаева после болезни

Ранее Чимаев снялся с боя против австралийца Роберта Уиттакера из-за продолжительной болезни. Поединок должен был пройти 22 июня на турнире UFC Fight Night в Саудовской Аравии.

«Хамзату нужно время для восстановления и новой подготовки. Понадобиться несколько месяцев», — приводит слова менеджера Чимаева Махди Шаммаса ТАСС.

Ожидалось, что Чимаев может провести бой за титул чемпиона UFC, в случае победы над Уиттакером. Действующим чемпионом организации в среднем весе является южноафриканец Дрикус Дю Плесси. Чимаев делит 10−11 место в рейтинге организации в среднем весе. Австралиец Роберт Уиттакер находится на третьей строчке рейтинга.

Хамзат Чимаев выступает под флагом ОАЭ. Боец родился в Чечне, но в 19-летнем возрасте переехал в Швецию и стал выступать за эту страну. В сентябре 2023 года Чимаев принял решение сменить гражданство и переехал в Объединенные Арабские Эмираты.

29-летний Чимаев провел 13 боев в ММА и одержал 13 побед. Последний раз он выходил в октагон в октябре 2023 года в Абу-Даби и победил Камару Усмана решением большинства судей.