Несколько американских штатов запретили выступать бойцу Шаре Буллету
Несколько американских штатов запретили российскому бойцу Шарабутдину Магомедову (Шаре Буллету) выступать из-за проблем со зрением.
Несколько американских штатов запретили российскому бойцу Шарабутдину Магомедову (Шаре Буллету) выступать из-за проблем со зрением.
«В нескольких штатах Шаре будет запрещено выступать. По остальным нужно будет заранее выверять все действия. Но пока Шара будет выступать на Ближнем Востоке», — приводит слова представителя команды спортсмена ТАСС.
Ранее сам Шара Буллет высказался о возможности выступления на турнирах в США.
«Мне сказали, что в определенных штатах, возможно, не смогу драться, надо отдельно договариваться об этом. Мне сказали, что у меня получится участвовать во многих турнирах в Америке, которые будут проходить, но на эти турниры нужно заранее проситься. Я готов был в Америке подраться для своих фанатов.
Но все знают, что у меня больше тяга к своим родным фанатам из стран СНГ, к русским добрым мужикам из России, с Кавказа. Много людей за меня болеют. Хотелось бы по нашему часовому поясу выступить, чтобы им удобно было смотреть. Плюс мои секунданты не могут туда [в США] вылететь, поскольку у многих из них нет визы. Это тоже чуть усложняет ситуацию», — сказал Шара в интервью на YouTube-канале «Вестник ММА».
3 августа Шара Буллет подерется в со-главном бою вечера с представителем Польши Михалом Олексийчуком на турнире UFC on ABC в Абу-Даби.