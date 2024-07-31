Несколько американских штатов запретили выступать бойцу Шаре Буллету

«Мне сказали, что в определенных штатах, возможно, не смогу драться, надо отдельно договариваться об этом. Мне сказали, что у меня получится участвовать во многих турнирах в Америке, которые будут проходить, но на эти турниры нужно заранее проситься. Я готов был в Америке подраться для своих фанатов.



Но все знают, что у меня больше тяга к своим родным фанатам из стран СНГ, к русским добрым мужикам из России, с Кавказа. Много людей за меня болеют. Хотелось бы по нашему часовому поясу выступить, чтобы им удобно было смотреть. Плюс мои секунданты не могут туда [в США] вылететь, поскольку у многих из них нет визы. Это тоже чуть усложняет ситуацию», — сказал Шара в интервью на YouTube-канале «Вестник ММА».