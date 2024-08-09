Тренер Махачева оценил возможность боя с Арманом Царукяном
Тренер чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева Хавьер Мендес высказался о возможном бое с Арманом Царукяном.
Тренер чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева Хавьер Мендес высказался о возможном бое с Арманом Царукяном.
Ранее Махачев трижды защитил титул чемпиона промоушена в легком дивизионе.
«Это хороший повод сразиться с Арманом Царукяном. Или с кем-то еще. И тогда у него будет самая длинная серия защиты титула в истории легкого веса. Не могу поверить, что три — это рекорд. Так много бойцов выиграли титулы в дивизионе, но они никогда не проводили более трех защит пояса. Так что Ислам побьет рекорд. Я хочу, чтобы он стал одним из величайших бойцов всех времен, и верю, что он на правильном пути», — сказал Мендес в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.
Ранее в СМИ писали, что Махачев может встретится с Царукяном осенью на одном из турниров UFC в США.
По количеству защит титулов Махачев сравнялся с Хабибом Нурмагомедовым. Ислам лидирует в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий. В его активе 26 побед при одном поражении.
Арман Царукян выступает в UFC с апреля 2019 года. В американском промоушене он провел 11 поединков, в которых одержал девять побед, четыре из которых — нокаутом. 27-летний боец входит в топ-3 легкого дивизиона с бразильцем Чарльзом Оливейрой и американцем Джастином Гейджи.