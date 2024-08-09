Тренер Махачева оценил возможность боя с Арманом Царукяном

«Это хороший повод сразиться с Арманом Царукяном. Или с кем-то еще. И тогда у него будет самая длинная серия защиты титула в истории легкого веса. Не могу поверить, что три — это рекорд. Так много бойцов выиграли титулы в дивизионе, но они никогда не проводили более трех защит пояса. Так что Ислам побьет рекорд. Я хочу, чтобы он стал одним из величайших бойцов всех времен, и верю, что он на правильном пути», — сказал Мендес в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.