13:56 (мск), источник: Спорт Mail

Тренер Махачева оценил возможность боя с Арманом Царукяном

Тренер чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева Хавьер Мендес высказался о возможном бое с Арманом Царукяном.

Источник: Reuters

Ранее Махачев трижды защитил титул чемпиона промоушена в легком дивизионе.

«Это хороший повод сразиться с Арманом Царукяном. Или с кем-то еще. И тогда у него будет самая длинная серия защиты титула в истории легкого веса. Не могу поверить, что три — это рекорд. Так много бойцов выиграли титулы в дивизионе, но они никогда не проводили более трех защит пояса. Так что Ислам побьет рекорд. Я хочу, чтобы он стал одним из величайших бойцов всех времен, и верю, что он на правильном пути», — сказал Мендес в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.

Ранее в СМИ писали, что Махачев может встретится с Царукяном осенью на одном из турниров UFC в США.

По количеству защит титулов Махачев сравнялся с Хабибом Нурмагомедовым. Ислам лидирует в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий. В его активе 26 побед при одном поражении.

Арман Царукян выступает в UFC с апреля 2019 года. В американском промоушене он провел 11 поединков, в которых одержал девять побед, четыре из которых — нокаутом. 27-летний боец входит в топ-3 легкого дивизиона с бразильцем Чарльзом Оливейрой и американцем Джастином Гейджи.


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