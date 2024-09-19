Умар Нурмагомедов признался, что чувствует давление из-за фамилии

Непобежденный российский боец UFC Умар Нурмагомедов признался, что чувствует давление общественности из-за своей звездной фамилии.
«Конечно, я немного чувствую давление. А еще больше — я чувствую ответственность. Перед семьей, перед кузеном, перед младшим братом. Это заставляет меня больше тренироваться. Быть собранным, быть мотивированным все время. Тренироваться дважды в день», — заявил Нурмагомедов-младший в интервью Pound4Pound.
«Я думаю, будет трудно побить рекорд Хабиба. Сейчас, когда мы, его братья, заходим в клетку и деремся, все ждут, что мы будем делать то же самое, что Хабиб. А наши победы не приносят публике те же эмоции. Потому что Хабиб разбивал всех. Люди видят: дерется Нурмагомедов — значит, должен быть, как Хабиб. И потом мы выигрываем, а нам говорят: “Это обычная победа обычного бойца”, — добавил Умар.
Умар Нурмагомедов провел 18 боев в ММА и одержал 18 побед. Он занимает 2-е место в рейтинге бойцов UFC в легчайшем весе. Первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории занимает другой российский боец — Ислам Махачев.