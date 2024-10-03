Топурия: Если подерусь с Махачевым на улице, оплачу его лечение

«Бой с Махачевым? Он [Ислам Махачев] — отличный боец. Иногда он слишком много говорит, иногда нет. Но мы можем решить это в октагоне. Не на улице, потому что в таком случае мне придется оплатить его медицинские счета», — сказал Топурия в соцсетях.
Илии Топурии 27 лет. Выступающий за Испанию боец грузинского происхождения дебютировал как профессионал в 2015 году и в октябре 2020-го впервые выступил в UFC. В феврале на UFC 298 Топурия завоевал чемпионский титул, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски. Следующим соперником Топурии станет Макс Холлоуэй. Бойцы возглавят турнир UFC 308, который состоится 26 октября в Абу-Даби.
По количеству защит титулов 32-летний Махачев сравнялся с Хабибом Нурмагомедовым. Ислам лидирует в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий. В его активе 26 побед при одном поражении.