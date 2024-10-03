Топурия: Если подерусь с Махачевым на улице, оплачу его лечение

«Бой с Махачевым? Он [Ислам Махачев] — отличный боец. Иногда он слишком много говорит, иногда нет. Но мы можем решить это в октагоне. Не на улице, потому что в таком случае мне придется оплатить его медицинские счета», — сказал Топурия в соцсетях.