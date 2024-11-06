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Иван Емельяненко предстанет перед судом за избиение рецидивиста

Боец MMA обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Иван Емельяненко предстанет перед судом 26 ноября по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Емельяненко обвиняют по части 1 статьи 111 УК РФ.

«Был конфликт с человеком, которого можно назвать рецидивистом. Потерпевший вел себя противоправно, Иван отреагировал. Человек упал и ударился головой, получив травмы лицевой кости», — передает ТАСС слова промоутера Владимира Хрюнова.

«У Ивана есть ряд смягчающих обстоятельств. В частности, он является опекуном ребенка своей старшей сестры. Предполагаем, что Иван должен остаться на свободе», — добавил Хрюнов.

Ивану Емельяненко 36 лет. Он является младшим братом бойцов Федора и Александра Емельяненко. Иван Емельяненко провел несколько поединков в ММА и в боксе.