Иван Емельяненко предстанет перед судом за избиение рецидивиста

Иван Емельяненко предстанет перед судом 26 ноября по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Емельяненко обвиняют по части 1 статьи 111 УК РФ.
«Был конфликт с человеком, которого можно назвать рецидивистом. Потерпевший вел себя противоправно, Иван отреагировал. Человек упал и ударился головой, получив травмы лицевой кости», — передает ТАСС слова промоутера Владимира Хрюнова.
«У Ивана есть ряд смягчающих обстоятельств. В частности, он является опекуном ребенка своей старшей сестры. Предполагаем, что Иван должен остаться на свободе», — добавил Хрюнов.
Ивану Емельяненко 36 лет. Он является младшим братом бойцов Федора и Александра Емельяненко. Иван Емельяненко провел несколько поединков в ММА и в боксе.