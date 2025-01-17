Ислам Махачев назвал себя лучшим бойцом в мире

«Я лучший боец в мире. И я покажу всем, кто я на самом деле! В США много представителей Армении, которые поддерживают Армана? Я дрался в Австралии с Волкановски. Я дрался с Порье в США. Когда клетка закроется, ему уже никто не поможет», — сказал Махачев на пресс-конференции.