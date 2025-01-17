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Ислам Махачев назвал себя лучшим бойцом в мире

Действующий чемпион UFC в легком весе (до 70 кг) Ислам Махачев в преддверии поединка с Арманом Царукяном назвал себя лучшим бойцом в мире.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

Махачев и Царукян встретятся в главном поединке вечера на турнире UFC 311, который пройдет в ночь с 18 на 19 января в Инглвуде (штат Калифорния).

«Я лучший боец в мире. И я покажу всем, кто я на самом деле! В США много представителей Армении, которые поддерживают Армана? Я дрался в Австралии с Волкановски. Я дрался с Порье в США. Когда клетка закроется, ему уже никто не поможет», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Махачев проведет четвертую защиту титула чемпиона UFC в легком весе. Он завоевал чемпионский пояс в октябре 2022 года, победив болевым приемом бразильца Чарльза Оливейру. Всего на счету 33-летнего Махачева 27 поединков в ММА, в которых он одержал 26 побед и потерпел одно поражение.

Царукян впервые в своей карьере получил чемпионский бой в UFC. На его счету 25 поединков в ММА, в которых он одержал 22 победы и потерпел три поражения. На данный момент на счету 28-летнего Царукяна серия из четырех побед подряд, в том числе победа на Оливейрой раздельным решением судей в апреле 2024 года.

Махачев и Царукян проведут второй очный бой в карьере. Их первый поединок прошел в апреле 2019 года на турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге и закончился победой Махачева единогласным решением судей. Для Царукяна это был дебютный поединок в UFC. С тех пор он выиграл 9 из 10 поединков в промоушене.