Царукян: я лучше Махачева во всем, поэтому я здесь

«Это и реванш и титульный бой. Если я побью его и стану чемпионом UFC, а я в UFC проигрывал только Исламу Махачеву, это будет мой вечер. Я заряжен, не хочу много говорить, хочу забрать свой пояс и поехать домой.



Я здорово подготовился, осталось сделать вес и завоевать титул для своих людей. У меня все получится, потому что я один из лучших бойцов в мире. Я верю, что я лучше Ислама во всем, поэтому я здесь и сражаюсь за титул», — приводит слова Царукяна Fight Time.