Царукян: я лучше Махачева во всем, поэтому я здесь

«Это и реванш и титульный бой. Если я побью его и стану чемпионом UFC, а я в UFC проигрывал только Исламу Махачеву, это будет мой вечер. Я заряжен, не хочу много говорить, хочу забрать свой пояс и поехать домой.
Я здорово подготовился, осталось сделать вес и завоевать титул для своих людей. У меня все получится, потому что я один из лучших бойцов в мире. Я верю, что я лучше Ислама во всем, поэтому я здесь и сражаюсь за титул», — приводит слова Царукяна Fight Time.
В ночь на 19 января в Лос-Анджелесе состоится турнир UFC 311, в главном событии которого Ислам Махачев (26−1) проведет защиту пояса в легком весе против Армана Царукяна (22−3). Поединок — один из самых ожидаемых за последние годы, ранее бойцы пересекались шесть лет назад.
Первый бой Махачева и Царукяна прошел на турнире UFC в Санкт-Петербурге в 2019 году. Исламу не могли найти соперника, и так свой шанс выйти на коротком уведомлении получил 22-летний Арман, шедший с рекордом 13−1.