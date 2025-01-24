Конор Макгрегор пригрозил UFC покинуть лигу

«Если говорить с точки зрения бизнеса, то в нашем поединке с Логаном был смысл, это умный шаг. Пока я не вернулся, есть смысл провести этот бой. Но UFC не имеет никакого интереса к этому матчу. Однажды настанет день, когда вы услышите, как моя музыка начнет играть на сцене BKFC, и я выйду на бой на голых кулаках. Не будет ни рекламы, ни чего-то ещё. Просто проведу случайный бой в карде», — добавил Макгрегор.