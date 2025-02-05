Дэйна Уайт объяснил, почему не состоялся бой Маска с Цукербергом

«История с боем Илона против Марка Цукерберга была вполне реальной, я плотно участвовал в этом. Активно вел переговоры, разговаривал по часу и с Илоном, и с Марком каждый вечер, обсуждал все и с итальянским правительством. Но в итоге договориться не удалось — в какой весовой категории пройдет бой, что разрешено делать, что запрещено», — приводит слова Уайта Dexerto.