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Дэйна Уайт объяснил, почему не состоялся бой Маска с Цукербергом

Глава UFC рассказал о причинах, по которым не состоялся бой Илона Маска с Марком Цукербергом, планировавшийся в римском Колизее.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Глава UFC Дэйна Уайт на подкасте Такера Карлсона рассказал о причинах, по которым не состоялся бой Илона Маска с Марком Цукербергом, планировавшийся в римском Колизее.

«История с боем Илона против Марка Цукерберга была вполне реальной, я плотно участвовал в этом. Активно вел переговоры, разговаривал по часу и с Илоном, и с Марком каждый вечер, обсуждал все и с итальянским правительством. Но в итоге договориться не удалось — в какой весовой категории пройдет бой, что разрешено делать, что запрещено», — приводит слова Уайта Dexerto.

Бой между Цукербергом и Маском должен был состояться в августе 2023 года в октагоне по правилам ММА, но несмотря на огромный интерес общественности к поединку, стороны так и не сумели согласовать все его детали.