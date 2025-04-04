Олег Тактаров: Америка превращается в безработный бомжатник

«Последний раз, когда так поднимались тарифы, Америка попала в Великую депрессию. Чтобы из нее выйти, пришлось финансировать Гитлера, и началась мировая война. Очень надеюсь, такого в этот раз не будет. Идея хорошая, потому что в стране нет производства. Если делать это постепенно и чтобы люди понимали, что это надолго, то это может помочь. Я его понимаю, потому что в Америке сейчас очень много бомжей и безработных. Я ведь говорю про штаты, в которых полно работы. Смотришь на Детройт или Филадельфию и ужасаешься. Вся средняя Америка потихоньку превращается в безработный бомжатник. Я не знаю, что из этого получится, но пока не могу сказать, что выйдет что-то хорошее», — приводит слова Тактарова Sport24.
«Мне кажется, есть еще одна причина. Трамп ведет себя как маленький, обиженный мальчик. Он пытается отомстить тем, кто неласково его встречал. Его отношение со странами можно отследить по процентам: с Англией — 10, а с Францией — под 40. Все сразу становится понятно»", — добавил экс-боец UFC.
Олег Тактаров является первым российским чемпионом UFC — в июле 1995 года он стал победителем турнира UFC 6. Всего на его счету 24 боя в ММА, в которых он одержал 17 побед при пяти поражениях и двух ничейных результатах.