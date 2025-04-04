Олег Тактаров: Америка превращается в безработный бомжатник

«Последний раз, когда так поднимались тарифы, Америка попала в Великую депрессию. Чтобы из нее выйти, пришлось финансировать Гитлера, и началась мировая война. Очень надеюсь, такого в этот раз не будет. Идея хорошая, потому что в стране нет производства. Если делать это постепенно и чтобы люди понимали, что это надолго, то это может помочь. Я его понимаю, потому что в Америке сейчас очень много бомжей и безработных. Я ведь говорю про штаты, в которых полно работы. Смотришь на Детройт или Филадельфию и ужасаешься. Вся средняя Америка потихоньку превращается в безработный бомжатник. Я не знаю, что из этого получится, но пока не могу сказать, что выйдет что-то хорошее», — приводит слова Тактарова Sport24.