Конор Макгрегор проиграл апелляцию по делу об изнасиловании

Апелляционный суд в Дублине отклонил все основания апелляции Макгрегора.
22 ноября 2024 года Макгрегора признали виновным в деле об изнасиловании. Боец и его друг Джеймс Лоуренс были обвинены в том, что они подвергли насилию знакомую Никиту Ни Лаймхин в 2018 году. Сам боец не отрицал половой контакт, однако уверял, что он произошел по обоюдному согласию. Спортсмена обязали выплатить около 250 тысяч евро в качестве компенсации за моральный ущерб.
Это не единственный эпизод, в котором ирландский боец был обвинен в сексуальном насилии. 15 июня 2023 года издание TMZ сообщило, что Макгрегора обвинили в изнасиловании, произошедшем во время финального матча НБА между «Денвер Наггетс» и «Майами Хит». Сразу после матча в полицию Денвера обратилась девушка, которая заявила, что Макгрегор запер ее в туалете стадиона и принудил к оральному сексу. Девушка ударила ирландца в живот и убежала. Представители команды ирландского бойца назвали обвинения ложными.
В июне 2024 года 36‑летний Конор Макгрегор должен был вернуться в UFC, но его бой с американцем Майклом Чендлером был отменен. Ирландец — первый в истории UFC двойной чемпион, владевший одновременно двумя поясами в разных весовых категориях — в полулегком и легком весе. Макгрегор последний раз выходил в октагон в 2021 году, когда техническим нокаутом проиграл Дастину Порье. Рекорд Конора — 22 победы, 6 поражений.