Конор Макгрегор проиграл апелляцию по делу об изнасиловании

22 ноября 2024 года Макгрегора признали виновным в деле об изнасиловании. Боец и его друг Джеймс Лоуренс были обвинены в том, что они подвергли насилию знакомую Никиту Ни Лаймхин в 2018 году. Сам боец не отрицал половой контакт, однако уверял, что он произошел по обоюдному согласию. Спортсмена обязали выплатить около 250 тысяч евро в качестве компенсации за моральный ущерб.