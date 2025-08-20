Кадыров подарил чемпиону UFC Чимаеву очередной автомобиль

Кадыров подарил Чимаеву автомобиль Maybach за победу на турнире UFC 319 в Чикаго.
«Я на все сто процентов был уверен в победе Хамзата Чимаева. Даже не сомневался», — приводит слова Кадырова «РИА Новости Спорт».
Ранее боец чеченского происхождения Чимаев неоднократно получал в подарок от Рамзана Кадырова автомобили премиум-класса. В 2023 году после победы Чимаева на одном из турниров UFC в Абу-Даби Кадыров подарил спортсмену Mercedes-Benz G-класса.
Напомним, в Чикаго на турнире UFC 319 Чимаев одержал победу единогласным решением судей над южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. 31-летний непобежденный боец Чимаев провел свой 15-й поединок на профессиональном уровне.
Благодаря этой победе Чимаев поднялся в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории (P4P) с 14-го на 4-е место. Первое место в списке P4P занимает чемпион UFC в легком весе представитель Испании Илия Топурия. Вторым идет российский боец Ислам Махачев, третьим — представитель Грузии Мераб Двалишвили, который владеет чемпионским поясом в легчайшем весе.