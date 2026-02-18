Федор Емельяненко поддержал одного из кандидатов в президенты Союза MMA России

Одним из кандидатов на пост Союза MMA России является Сергей Фатеев. Его кандидатуру поддержал известный боец Федор Емельяненко.
«Провел встречу с одним из кандидатов в президенты Союза ММА России. Сергей Анатольевич Фатеев рассказал о своих планах по развитию спорта, о стратегии управлении Союзом. Во время разговора были озвучены интересные мысли и грамотные управленческие идеи. Считаю, что Сергей Анатольевич сможет успешно воплотить их в жизнь при поддержке и во взаимодействии с руководителями региональных федераций», — написал Емельяненко в своем официальном аккаунте в социальных сетях.
При этом в поддержку другого кандидата на пост главы Союза, руководителя федерации ММА Московской области Павла Карнауха высказался президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв.
«С его приходом на должность руководителя Союза ММА России гарантированно появятся крупные спонсоры, спортсмены начнут получать инвентарь, на каждом чемпионате будут призовые, ремонт и реконструкции уже имеющихся в регионах залов, откроются новые залы, а также окажут поддержку тренерам и спортсменам. Спорт должен стать доступным и бесплатным», — цитирует слова Кремлёва BAZA.