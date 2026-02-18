Федор Емельяненко поддержал одного из кандидатов в президенты Союза MMA России

«Провел встречу с одним из кандидатов в президенты Союза ММА России. Сергей Анатольевич Фатеев рассказал о своих планах по развитию спорта, о стратегии управлении Союзом. Во время разговора были озвучены интересные мысли и грамотные управленческие идеи. Считаю, что Сергей Анатольевич сможет успешно воплотить их в жизнь при поддержке и во взаимодействии с руководителями региональных федераций», — написал Емельяненко в своем официальном аккаунте в социальных сетях.