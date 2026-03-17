Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петр Ян предложил Илону Маску провести совместную тренировку

Двукратный чемпион UFC Петр Ян в легчайшем весе предложил американскому миллиардеру Илону Маску провести совместную тренировку.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

«Эй, Илон Маск, ты по-прежнему хочешь подраться с Марком Цукербергом? Я побил его спарринг-партнера Мераба Двалишвили. Приходи тренироваться ко мне!» — написал Ян в соцсети.

Летом 2023 года Маск предложил Цукербергу провести поединок в клетке. Идея возникла после запуска Цукербергом социальной сети Threads — прямого конкурента платформы X, принадлежащей Маску. В итоге бой так и не состоялся, а Цукерберг позднее обвинял Маска в уклонении от поединка.

На данный момент Илон Маск является самым богатым человеком в мире — по оценке Forbes его состояние составляет 834,1 млрд долларов. Марк Цукерберг занимает пятое место в рейтинге миллиардеров Forbes с состоянием 215,3 млрд долларов.

В декабре 2025 года на турнире UFC 323 в Лас‑Вегасе Ян единогласным решением судей одержал победу над грузином Мерабом Двалишвили и вернул себе чемпионский пояс в легчайшем весе. Ожидается, что следующий поединок в UFC 33-летний россиянин проведет летом.

Всего на счету Яна 25 проведенных поединков в профессиональном ММА, в которых он одержал 20 побед и потерпел пять поражений.

