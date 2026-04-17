Российского бойца UFC выгнали из самолета в США

29-летний боец направлялся на турнир Real Action Freestyle (RAF) в Филадельфию, который пройдет в ночь на воскресенье, 19 апреля. На нем у Царукяна запланирован поединок против члена Зала славы UFC Юрайи Фейбера.
По информации источника, причиной снятия Царукяна с рейса стало нарушение им и членами его команды правил поведения на борту.
«Просто из-за того, что кто-то из команды пользовался телефоном во время того, как самолет пытался взлететь, и еще второй человек открыл столик, Армана и двух его друзей выгнали из самолета, который направлялся на турнир RAF», — написал Зубайраев в соцсетях.
После инцидента Царукян решил отправиться в Филадельфию на частном самолете.
«Надеюсь, меня не выгонят и из этого самолета», — написал он в соцсетях.
На счету Царукяна 26 поединков в профессиональном ММА, в которых он одержал 23 победы (15 — досрочно) и потерпел три поражения. Свой последний поединок в UFC Царукян провел в ноябре 2025 года, победив удушающим приемом новозеландца Дэна Хукера. Их бой был признан лушчим поединком вечера.
Царукян занимает второе место в рейтинге легкого веса UFC и 13-е место в рейтинге вне зависимости от весовой категории (P4P).