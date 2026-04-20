Мераб Двалишвили: Уважаю всех дагестанских бойцов, кроме одного

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили рассказал о своем отношении к коллегам из других кавказских республик.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«У меня нет проблем со всеми дагестанскими бойцами, кроме одного. Мне не нравится Умар Нурмагомедов. Я всегда с уважением отношусь ко всем дагестанским бойцам, потому что они трудолюбивы. А также Армения, Грузия, даже Чечня и Дагестан — мы все друзья. Особенно спортсмены, у нас нет ничего друг против друга. Мы просто соревнуемся, представляем наши страны. Это здоровое соперничество, чтобы прокормить семьи и стать лучшими», — заявил Двалишвили в интервью Адаму Зубайраеву.

«Схватка с Умаром? Нет, она не имеет смысла. К тому же, у UFC есть правило — бойцы промоушена не могут бороться друг с другом. Но так или иначе, мне не нравится этот парень, потому что он проявил неуважение ко мне. Поэтому я не хочу бороться с ним. Бои UFC — моя работа. Кого бы мне ни дал UFC — я буду драться. А борьба — это для удовольствия. А я не получу удовольствие, борясь с этим парнем», — добавил грузинский боец.

В 2025 году Мераб Двалишвили победил Умара Нурмагомедова решением судей в титульном бою UFC в легчайшем весе.

Мераб Двалишвили провел 26 боев в ММА и одержал 21 победу. Он занимает 1-е место в рейтинге бойцов UFC в легчайшем весе.

