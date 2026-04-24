Джо Роган назвал две интриги боя Чимаев — Стрикленд

Он состоится в Нью-Джерси 10 мая.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Американский комментатор UFC Джо Роган поделился ожиданиями от титульного боя UFC в среднем весе между россиянином ХамзатомЧимаевым и американцем Шоном Стриклендом.

Хамзат Чимаев и Шон Стрикленд сразятся за чемпионский титул на турнире UFC 328, который пройдет 10 мая в Нью-Джерси (США).

«В поединке Чимаева и Стрикленда есть сразу два момента, за которыми интересно наблюдать: как Хамзат будет действовать в стойке, сможет ли он превзойти соперника, и сможет ли Шон нейтрализовать тейкдауны Чимаева. У Хамзата просто невероятный тайминг и мощные тейкдауны», — отметил Джо Роган в своем подкасте.

Хамзат Чимаев провел в ММА 15 боев и победил во всех, тогда как у Шона Стрикленда 30 побед в 37 поединках.

Отметим, что бой Чимаева и Стрикленда возглавит турнир. Чимаев 17 августа 2025 года сражался с представителем Южной Африки Дрикусом дю Плесси. Их бой прошёл пять раундов и завершился победой Чимаева единогласным судейским решением.

