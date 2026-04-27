Топурия рассказал, чем займется после ухода из ММА

Непобежденный 29-летний действующий обладатель титула UFC в легкой весовой категории заявил о намерении дебютировать в профессиональном боксе после завершения карьеры в ММА.
«Конечно, я собираюсь провести боксерский поединок. Это точно произойдет. Как минимум, после того как закончу с ММА, я сделаю этот шаг. С кем именно буду драться — пока не знаю. Когда придет время, посмотрим, кто будет на вершине, кто станет чемпионом мира в весе, в котором я захочу выступить. Нужно учитывать много факторов, прежде чем принимать решение», — передает слова Топурии портал MMA Mania.
Илия Топурия дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге «Матадор» начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.