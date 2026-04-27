Топурия рассказал, чем займется после ухода из ММА

Испано-грузинский боец смешанного стиля Илия Топурия рассказал, чем займется после ухода из ММА.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Непобежденный 29-летний действующий обладатель титула UFC в легкой весовой категории заявил о намерении дебютировать в профессиональном боксе после завершения карьеры в ММА.

«Конечно, я собираюсь провести боксерский поединок. Это точно произойдет. Как минимум, после того как закончу с ММА, я сделаю этот шаг. С кем именно буду драться — пока не знаю. Когда придет время, посмотрим, кто будет на вершине, кто станет чемпионом мира в весе, в котором я захочу выступить. Нужно учитывать много факторов, прежде чем принимать решение», — передает слова Топурии портал MMA Mania.

Илия Топурия дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге «Матадор» начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.

Узнать больше по теме
Биография Илии Топурии: карьера и личная жизнь бойца UFC
Со времен Коннора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в UFC прошло много времени. Им на смену пришли новые герои. Что до российских болельщиков, то они получили нового «Бэтмена» в лице Ислама Махачева, который еще недавно царил в легком весе. До поры, пока свой шанс не получил и «новый Джокер» — Илия Топурия. Испано-грузинский боец сегодня является самым острым на язык и медийно-привлекательным бойцом организации. Его биография — в нашем материале.
Читать дальше