Топурия — о бое с Хабибом: Не думаю, что он когда-нибудь вернется

Чемпион UFC в легком весе Илия Топурия признался, что не знает, каким бы был исход его поединка с Хабибом Нурмагомедовым.



«Оставьте этого человека в покое. Он уже завершил карьеру. Я не знаю, как бы прошел наш бой, и мы никогда этого не узнаем. Не думаю, что он когда-нибудь вернется. Поэтому у меня нет ничего, кроме уважения к Хабибу. У него был потрясающий забег в UFC, как и вся его профессиональная карьера. Так что считаю, сейчас уже нет смысла говорить о нем», — приводит слова Топурии UFC Eurasia.



Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру в марте 2021 года, проведя свой последний поединок в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Его рекорд 29−0 за карьеру, в 2022 году он был введен в Зал славы UFC. Главной причиной завершения карьеры было желание Нурмагомедова проводить больше времени с матерью.