Уайт назвал сумму бонусов на турнире UFC у Белого дома

«Они добавят еще 250 тысяч долларов. Так что два бойца, которые получат бонус за бой вечера, заработают по 400 тысяч каждый. Еще два бойца получат бонус за выступление вечера — по 425 тысяч. Мои поздравления всем. Удачи!» — сказал Уайт.