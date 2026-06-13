Уайт назвал сумму бонусов на турнире UFC у Белого дома

Глава UFC Дэйна Уайт объявил размеры бонусных выплат для участников турнира UFC Freedom 250, который пройдет у Белого дома, сообщает MMA Fighting.
По словам Уайта, общий размер бонусов составит 1,65 млн долларов. Увеличение выплат стало возможным благодаря спонсорскому соглашению с World Liberty Financial.
Два участника «Боя вечера» получат по 400 тысяч долларов. Еще два бойца, которые будут отмечены за лучшее выступление вечера, заработают по 425 тысяч долларов.
«Они добавят еще 250 тысяч долларов. Так что два бойца, которые получат бонус за бой вечера, заработают по 400 тысяч каждый. Еще два бойца получат бонус за выступление вечера — по 425 тысяч. Мои поздравления всем. Удачи!» — сказал Уайт.
Обычные бонусы UFC за лучшие выступления ранее были значительно ниже. Для турнира у Белого дома организация решила увеличить выплаты, сделав их одними из крупнейших в истории промоушена.
UFC Freedom 250 пройдет на Южной лужайке Белого дома. Турнир будет состоять из семи боев, а трансляция запланирована на Paramount+.