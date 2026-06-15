Топурия потерпел первое поражение в UFC — от Гейджи в Белом доме

Действующий чемпион уверенно начал поединок и был близок к тому, чтобы закончить его во втором раунде, однако затем инициатива перешла к Гейджи. В третьем раунде американец нанес Топурии серьезный урон и отправил его в нокдаун, из-за чего к перерыву из-за гематомы у него сильно заплыл правый глаз. Врач в октагоне отказался выпускать Топурию на четвертый раунд, однако грузинскому бойцу удалось уговорить рефери продолжить бой. По ходу раунда проблемы со зрением у Топурии усугубились и перед началом заключительной пятиминутки его команда приняла решение остановить поединок.