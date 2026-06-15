Топурия потерпел первое поражение в UFC — от Гейджи в Белом доме

Турнир проводился на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне и был приурочен к двум событиям — 80-летию президента США Дональда Трампа и приближающемуся 250-летию независимости страны, которое будет отмечаться 4 июля.
Действующий чемпион уверенно начал поединок и был близок к тому, чтобы закончить его во втором раунде, однако затем инициатива перешла к Гейджи. В третьем раунде американец нанес Топурии серьезный урон и отправил его в нокдаун, из-за чего к перерыву из-за гематомы у него сильно заплыл правый глаз. Врач в октагоне отказался выпускать Топурию на четвертый раунд, однако грузинскому бойцу удалось уговорить рефери продолжить бой. По ходу раунда проблемы со зрением у Топурии усугубились и перед началом заключительной пятиминутки его команда приняла решение остановить поединок.
Таким образом, Топурия потерпел первое поражение в профессиональной карьере и утратил титул чемпиона UFC в легком весе (до 70 кг). 29-летний боец выступал в UFC с 2020 года и подходил к этому поединку с результатом 17−0. Ранее Топурии также принадлежал чемпионский пояс в полулегком весе (до 66 кг). В рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий (P4P) он шел на втором месте, уступая только чемпиону в полусреднем весе (до 77 кг) россиянину Исламу Махачеву.
Гейджи впервые стал чемпионом UFC, завоевав полноценный титул с третьей попытки. 37-летний американец выступает в организации с 2017 года и ранее дважды уступал в титульных боях UFC — россиянину Хабибу Нурмагомедову (2020) и бразильцу Чарльзу Оливейре (2022). Всего на счету Гейджи 28 побед в ММА (22 — досрочно) при пяти поражениях.