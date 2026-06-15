Махачев отреагировал на первое поражение Топурии в карьере в UFC

Поединок завершился поражением Топурии техническим нокаутом в четвертом раунде. 29-летний грузин потерпел первое поражение в карьере и потерял титул чемпиона UFC в легком весе (до 70 кг), который перешел к Гейджи.
«Кто возвышает себя — будет унижен. В этой игре есть уровни. Поздравляю, Джастин, ты заслужил этот пояс больше, чем кто-либо», — написал Махачев в соцсетях.
После завершения боя Топурия покинул клетку в сопровождении своего брата Александра, который дебютировал в UFC в прошлом году. Сообщается, что после Илию увезли в больницу.
«Сбежать из самого важного боя в карьере не каждому по силам. Настоящая Ла Легенда», — добавил Махачев.
Топурия выступает в UFC с 2020 года и подходил к поединку с Гейджи результатом 17−0. В рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий (P4P) он идет на втором месте и уступает только Махачеву.
Ожидалось, что соперником Топурии на турнире в Белом доме будет не Гейджи, а Махачев. По словам россиянина, поединок был отменен после того, как грузинский боец потребовал гонорар в размере 20 млн долларов.