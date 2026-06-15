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Топурия впервые высказался о поражении в поединке с Гейджи

Он поздравил соперника с победой.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Илия Топурия высказался о поражении в поединке с американцем Джастином Гейджи, поздравив соперника с победой.

Бой между Топурией и Гейджи прошёл на турнире UFC Freedom 250 в Вашингтоне (США), на территории Белого дома. Победу в поединке одержал Гейджи, который стал новым абсолютным чемпионом организации в лёгком весе.

«Джастин, поздравляю. Ты говорил, что оставишь след на моём лице. И ты это сделал. Ты забрал зрение моего правого глаза уже в первом раунде, а к концу второго — и левого тоже. Никаких оправданий», — написал Топурия в своих соцсетях.

Бой закончился победой Гейджи техническим нокаутом после четвертого раунда — Топурия не смог продолжить поединок из-за полученного урона. Последний раз Топурия дрался в июне 2025-го, когда поднялся в легкий дивизион и в титульнике нокаутировал Чарльза Оливейру в первом раунде.

Ранее сообщалось, что серьёзного повреждения у Топурии удалось избежать — перелом глазницы ему не диагностировали.

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