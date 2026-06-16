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ФБР предотвратило теракт во время турнира UFC в Белом доме

Федеральное бюро расследований (ФБР) пресекло попытку нападения на турнир UFC Freedom 250, проходивший на территории Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Директор ФБР Кэш Павел заявил, что на следующий день после турнира были задержаны пять человек, еще 23 человека были идентифицированы как их соучастники. План нападения на Белый дом предусматривал использование дронов со взрывчаткой для ударов по близлежащим зданиям, чтобы вызвать массовую эвакуацию и создать условия для поражения людей снайперским огнем. Затем злоумышленники собирались перейти к непосредственному штурму ворот Белого дома.

Спецслужбы США узнали о подготовке заговора за несколько дней до турнира, после чего в Цинциннати был задержан один из подозреваемых. Позднее была обнаружена переписка в Signal, где обсуждалась готовящаяся атака и участвовали не менее 23 человек. Один из задержанных признался, что целью нападения должны были стать представители «капиталистической элиты», миллиардеры и политики.

Турнир UFC Freedom 250 прошел в ночь на 15 июня в Вашингтоне на специально построенной арене на Южной лужайке Белого дома. Он был приурочен к двум событиям — 80-летию президента США Дональда Трампа и приближающемуся 250-летию независимости страны, которое будет отмечаться 4 июля.

В главном поединке UFC Freedom 250 американец Джастин Гейджи победил чемпиона UFC в легком весе Илию Топурию и нанес ему первое поражение в профессиональной карьере.

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