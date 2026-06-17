Петр Ян опередил Топурию и вошел в топ-3 сильнейших бойцов UFC

33-летний россиянин, которому принадлежит чемпионский пояс в легчайшей весовой категории, поднялся на две позиции — с пятой на третью. Лидерство в рейтинге сохранил россиянин Ислам Махачев, вторым идет австралиец Александр Волкановски.
Американец Джастин Гэтжи после победы в главном поединке турнира UFC Freedom 250 в Белом доме поднялся на четвертое место, а его соперник Илия Топурия после первого поражения в карьере опустился со второй на пятую строчку.
Рейтинг Р4Р UFC от 16 июня:
- Ислам Махачев (Россия)
- Александр Волкановски (Австралия)
- Петр Ян (Россия)
- Джастин Гэтжи (США)
- Илия Топурия (Испания)
- Том Аспиналл (Великобритания)
- Шон Стриклэнд (США)
- Алекс Перейра (Бразилия)
- Мераб Двалишвили (Грузия)
- Джошуа Ван (США)
- Хамзат Чимаев (ОАЭ)
- Сирил Ган (Франция)
- Александр Пантожа (Бразилия)
- Чарльз Оливейра (Бразилия)
- Арман Царукян (Армения)
В декабре 2025 года на турнире UFC 323 в Лас‑Вегасе Ян единогласным решением одержал победу над Мерабом Двалишвили и вернул себе чемпионский пояс в легчайшем весе. В мае стало известно, что 33-летний россиянин начал подготовку к следующему поединку. Ожидается, что это будет бой-реванш с Двалишвили.
Всего на счету Яна 25 проведенных поединков в профессиональном ММА, в которых он одержал 20 побед (8 — досрочно) и потерпел пять поражений.