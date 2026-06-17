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Петр Ян опередил Топурию и вошел в топ-3 сильнейших бойцов UFC

Двукратный чемпион UFC Петр Ян поднялся на третью строчку в обновленном рейтинге промоушена вне зависимости от весовых категорий (P4P).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

33-летний россиянин, которому принадлежит чемпионский пояс в легчайшей весовой категории, поднялся на две позиции — с пятой на третью. Лидерство в рейтинге сохранил россиянин Ислам Махачев, вторым идет австралиец Александр Волкановски.

Американец Джастин Гэтжи после победы в главном поединке турнира UFC Freedom 250 в Белом доме поднялся на четвертое место, а его соперник Илия Топурия после первого поражения в карьере опустился со второй на пятую строчку.

Рейтинг Р4Р UFC от 16 июня:

  1. Ислам Махачев (Россия)
  2. Александр Волкановски (Австралия)
  3. Петр Ян (Россия)
  4. Джастин Гэтжи (США)
  5. Илия Топурия (Испания)
  6. Том Аспиналл (Великобритания)
  7. Шон Стриклэнд (США)
  8. Алекс Перейра (Бразилия)
  9. Мераб Двалишвили (Грузия)
  10. Джошуа Ван (США)
  11. Хамзат Чимаев (ОАЭ)
  12. Сирил Ган (Франция)
  13. Александр Пантожа (Бразилия)
  14. Чарльз Оливейра (Бразилия)
  15. Арман Царукян (Армения)

В декабре 2025 года на турнире UFC 323 в Лас‑Вегасе Ян единогласным решением одержал победу над Мерабом Двалишвили и вернул себе чемпионский пояс в легчайшем весе. В мае стало известно, что 33-летний россиянин начал подготовку к следующему поединку. Ожидается, что это будет бой-реванш с Двалишвили.

Всего на счету Яна 25 проведенных поединков в профессиональном ММА, в которых он одержал 20 побед (8 — досрочно) и потерпел пять поражений.

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