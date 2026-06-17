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Конор Макгрегор заявил, что готов подраться с Исламом Махачевым

Бывший двукратный чемпион UFC Конор Макгрегор в эфире The Ariel Helwani Show заявил о готовности провести бой с американцем Джастином Гэтжи и россиянином Исламом Махачевым.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Гэтжи, когда он в форме, хорош. Но когда не в форме, просто ужасен. Я уверен, что легко его одолею. Я с нетерпением жду боя с Гэтжи. Ислам — там есть история. Я открыт для этого. Я открыт для обоих вариантов», — сказал Макгрегор.

12 июля Макгрегор на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе проведет бой против бывшего чемпиона UFC в полулегком весе, американца Макса Холлоуэя. Это будет первый выход 37-летнего ирландца в октагон за последние четыре года.

Всего на счету Макгрегора 28 боев в профессиональном ММА, в которых он одержал 22 победы (20 — досрочно) при шести поражениях. В последних четырех боях в UFC он потерпел три поражения, проиграв Хабибу Нурмагомедову и дважды Дастину Порье.

На прошлой неделе Гэтжи завоевал чемпионский пояс UFC в легком весе, нанеся первое поражение Илии Топурии на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме.

Махачев в октябре 2022 года завоевал титул чемпиона UFC в легком весе, после чего провел четыре успешные защиты пояса. В ноябре 2025 года он стал чемпионом UFC в полусреднем весе, победив единогласным решением судей новозеландца Джека Делла Маддалену.

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