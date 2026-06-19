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Шлеменко удушающим приемом победил Дипчикова в главном бою на АСА 204

Бой прошел на «G-Drive Арене» в Омске и продлился два раунда.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail

Российский боец Александр Шлеменко победил болгарина Николу Дипчикова в главном бою турнира ACA 204.

Поединок состоялся на «G-Drive Арене» в Омске и завершился во втором раунде. Для Шлеменко этот бой стал дебютным в лиге ACA. Россиянин выиграл удушающим приемом. Для 42-летнего Шлеменко эта победа стала 69-й в профессиональной карьере в смешанных единоборствах. Также на его счету 17 поражений и одна ничья.

Дипчиков, которому также 42 года, продолжает выступать на высоком уровне. Болгарский боец считается одним из наиболее уважаемых представителей ACA и занимает восьмое место в рейтинге лиги. В ACA на его счету семь побед и пять поражений. Предыдущий поединок Дипчиков провел в сентябре 2025 года, когда уступил Ибрагиму Магомедову.

После яркой победы в дебютном бою в ACA Шлеменко обратился к президенту лиги Магомеду Бибулатову с просьбой организовать ему титульный поединок.

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