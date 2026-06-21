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Новичок UFC из Грузии нацелился на пояс в дивизионе Махачева: «Я пришел не просто так»

Грузинский боец смешанных единоборств Леван Чохели поделился дальнейшими планами в UFC.

Источник: Соцсети

Как сообщает Sport24, минувшей ночью Чохели (15−3) провел успешный дебют в UFC, одержав победу над Леоном Шахбазяном (12−5) на 23-й секунде первого раунда.

«Сегодня все было очень быстро, но я пришел в UFC не просто дебютировать. Я пришел, чтобы драться с лучшими и стать чемпионом, забрать этот пояс», — заявил Чохели в интервью корреспонденту Sport24 Владимиру Колосу.

На вопрос о прогнозе на титульный бой в его весовой категории между Махачевым и Гарри боец ответил: «Думаю, Махачев выиграет».

Отвечая на вопрос о реальности победы над Исламом в текущий момент, Чохели отметил: «Я очень уважаю Махачева, это великий чемпион. Я никогда не скажу ничего плохого про него, он прекрасный человек. И я не хочу бежать впереди паровоза, мне пока рано говорить о титульном бое. До него мне нужно провести еще несколько боев. Пока я хочу сконцентрироваться на следующем поединке. И когда придет моя очередь — мне будет все равно, кто окажется напротив».