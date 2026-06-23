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Тренер Махачева поддержал возможную организацию боя с Макгрегором

Следующий поединок Махачёва будет 16 августа.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Тренер 34-летнего действующего чемпиона UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева Хавьер Мендес заявил, что команда бойца готова рассмотреть поединок против Конора Макгрегора. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Я бы с радостью воспользовался возможностью. И я считаю, что мы, как команда, приветствовали бы ее, в конце концов мы профессионалы, а этот бой мог бы стать самым просматриваемым событием всех времен», — сказал Мендес.

Следующий бой Махачева должен состояться 16 августа. На турнире UFC 330 в Филадельфии россиянин встретится с ирландцем Иэном Гэрри и будет защищать титул в полусреднем весе.

34-летний Махачев перешел в полусреднюю весовую категорию после многолетнего доминирования в легком дивизионе. В легком весе он установил рекорд по числу защит чемпионского пояса, проведя четыре успешные защиты подряд. В новой категории российский спортсмен также завоевал титул UFC, победив австралийца Джека Делла Маддалену.

До Махачева ни одному российскому бойцу UFC не удавалось становиться чемпионом организации в двух весовых категориях.

Всего на счету Махачева 29 поединков в профессиональной карьере и 28 побед. Гэрри одержал 21 победу в 22 боях.