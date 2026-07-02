Джонс поддержал возвращение Макгрегора в октагон

Чемпион UFC Джон Джонс высказался о возвращении Конора Макгрегора в октагон. Своим мнением он поделился в интервью, опубликованном на YouTube.
«Конору не нужно драться. У него все есть. Я уважаю его за то, что он возвращается в бои. Это показывает, что он настоящий боец. Болею за него, горжусь им. Я его большой фанат», — сказал Джонс.
Макгрегор должен провести следующий поединок против Макса Холлоуэя на турнире UFC 329, который состоится 12 июля в Лас-Вегасе.
Для ирландца этот бой станет первым после продолжительного перерыва в профессиональной карьере.