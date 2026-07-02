Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джонс поддержал возвращение Макгрегора в октагон

Чемпион UFC заявил, что уважает ирландца за решение вновь провести бой.

Источник: AP 2024

Чемпион UFC Джон Джонс высказался о возвращении Конора Макгрегора в октагон. Своим мнением он поделился в интервью, опубликованном на YouTube.

«Конору не нужно драться. У него все есть. Я уважаю его за то, что он возвращается в бои. Это показывает, что он настоящий боец. Болею за него, горжусь им. Я его большой фанат», — сказал Джонс.

Макгрегор должен провести следующий поединок против Макса Холлоуэя на турнире UFC 329, который состоится 12 июля в Лас-Вегасе.

Для ирландца этот бой станет первым после продолжительного перерыва в профессиональной карьере.