Трамп принял чемпиона UFC Гейджи в Белом доме

Президент США Дональд Трамп принял в Овальном кабинете Белого дома действующего чемпиона UFC в легком весе Джастина Гейджи и его родителей. Об этом Трамп написал в своих соцсетях.
15 июня на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме Гейджи техническим нокаутом победил Илию Топурию и завоевал титул чемпиона UFC в легком весе.
«Джастин Гейджи вместе с родителями пришел в Овальный кабинет, чтобы отпраздновать свою великую победу. Это был один из самых рейтинговых боев в истории телевидения, и какой же это был поединок! Большая честь видеть чемпиона — он победил другого поистине великого бойца, который до этого не знал поражений», — написал Трамп под опубликованными фотографиями.
Бой Гейджи и Топурии стал главным событием турнира UFC Freedom 250. Мероприятие прошло на территории Белого дома и было приурочено к 250-летию независимости США.
Для Топурии это поражение стало первым в профессиональной карьере. До встречи с Гейджи он шел без поражений и владел титулом UFC в легком весе.
Гейджи ранее уже становился временным чемпионом UFC в легком весе, а также владел поясом BMF. Американец известен по боям с Дастином Порье, Майклом Чендлером, Чарльзом Оливейрой и Максом Холлоуэем.
Трамп регулярно посещает турниры UFC и поддерживает отношения с руководством промоушена. Турнир в Белом доме стал одним из самых необычных событий в истории организации.