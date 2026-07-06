Нурмагомедов сказал, за кого болеет в матче Испании и Португалии

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от матча ⅛ финала чемпионата мира-2026 между сборными Португалии и Испании.



Игра пройдет в понедельник, 6 июля, на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне, США. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.



«Я никак не вижу, как Португалия выбивает эту сборную Испании. Как бы я хотел ошибаться. Болею за Португалию очень и хочу, чтоб она прошла дальше, желательно с голами Криштиану. И очень интересно посмотреть перестрелку на фланге Ямаль — Мендеш, просто очень интересно», — написал Нурмагомедов в соцсетях.



В 1/16 финала Португалия обыграла Хорватию со счетом 2:1, а Испания уверенно победила Австрию — 3:0.



Победитель матча Португалия — Испания в четвертьфинале сыграет с сильнейшим в паре США — Бельгия.