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Нурмагомедов сказал, за кого болеет в матче Испании и Португалии

Встреча состоится 6 июля 22:00 мск.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от матча ⅛ финала чемпионата мира-2026 между сборными Португалии и Испании.

Игра пройдет в понедельник, 6 июля, на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне, США. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.

«Я никак не вижу, как Португалия выбивает эту сборную Испании. Как бы я хотел ошибаться. Болею за Португалию очень и хочу, чтоб она прошла дальше, желательно с голами Криштиану. И очень интересно посмотреть перестрелку на фланге Ямаль — Мендеш, просто очень интересно», — написал Нурмагомедов в соцсетях.

В 1/16 финала Португалия обыграла Хорватию со счетом 2:1, а Испания уверенно победила Австрию — 3:0.

Победитель матча Португалия — Испания в четвертьфинале сыграет с сильнейшим в паре США — Бельгия.

Португалия
0:1
Первый тайм: 0:0
Испания
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
6.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
AT&T Stadium
Главные тренеры
Роберто Мартинес
Луис Де ла Фуэнте
Голы
Испания
Микель Мерино
(Ферран Торрес)
90+1′
Составы команд
Португалия
1
Диогу Кошта
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
90+4′
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
71′
5
Диогу Далот
25
Нуну Мендеш
56′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
83′
10
Бернарду Силва
89′
11
Жоау Феликс
71′
17
Рафаэл Леау
23
Витор Феррейра Витинья
83′
26
Франсишку Консейсау
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
15
Алекс Баэна
75′
7
Ферран Торрес
90+8′
10
Дани Ольмо
85′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
90′
26
Борха Иглесиас
20
Педри
85′
8
Фабиан Руис
Статистика
Португалия
Испания
Желтые карточки
2
1
Голевые моменты
2
1
Удары (всего)
10
15
Удары в створ
2
6
Угловые
3
7
Фолы
9
13
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Боковой судья
Гари Бесуик
(Англия)
Боковой судья
Адам Нанн
(Англия)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Антонио Гарсия
(Уругвай)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти