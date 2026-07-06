Нурмагомедов сказал, за кого болеет в матче Испании и Португалии

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от матча ⅛ финала чемпионата мира-2026 между сборными Португалии и Испании.
Игра пройдет в понедельник, 6 июля, на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне, США. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.
«Я никак не вижу, как Португалия выбивает эту сборную Испании. Как бы я хотел ошибаться. Болею за Португалию очень и хочу, чтоб она прошла дальше, желательно с голами Криштиану. И очень интересно посмотреть перестрелку на фланге Ямаль — Мендеш, просто очень интересно», — написал Нурмагомедов в соцсетях.
В 1/16 финала Португалия обыграла Хорватию со счетом 2:1, а Испания уверенно победила Австрию — 3:0.
Победитель матча Португалия — Испания в четвертьфинале сыграет с сильнейшим в паре США — Бельгия.
Роберто Мартинес
Луис Де ла Фуэнте
Микель Мерино
(Ферран Торрес)
90+1′
1
Диогу Кошта
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
90+4′
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
71′
5
Диогу Далот
25
Нуну Мендеш
56′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
83′
10
Бернарду Силва
89′
11
Жоау Феликс
71′
17
Рафаэл Леау
23
Витор Феррейра Витинья
83′
26
Франсишку Консейсау
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
15
Алекс Баэна
75′
7
Ферран Торрес
90+8′
10
Дани Ольмо
85′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
90′
26
Борха Иглесиас
20
Педри
85′
8
Фабиан Руис
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Боковой судья
Гари Бесуик
(Англия)
Боковой судья
Адам Нанн
(Англия)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Антонио Гарсия
(Уругвай)
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- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти