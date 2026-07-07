Стрикленд резко ответил Порье после слов о депрессии

«Я просто не понимаю депрессию.



Есть дети, которые умирают от рака и проходят химиотерапию. Они отдали бы что угодно за еще один день.



Но ты взрослый богатый мужчина, смотришь в зеркало и говоришь: “У меня депрессия”.



Скажи мне, почему тебе грустно, богатый мужик?», — добавил Стрикленд.