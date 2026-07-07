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Стрикленд резко ответил Порье после слов о депрессии

Бывший чемпион UFC заявил, что не понимает жалоб Порье, которого «любят тысячи людей».

Источник: Reuters

Бывший чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд резко высказался о Дастине Порье после его слов о депрессии. Американец опубликовал несколько постов в соцсети X.

«Дастин, “я в депрессии”, брат, что? Ты богат, тебя любят тысячи людей… Ты не имеешь права быть в депрессии…

То, что ты сделал, — тебя выгнали с рейса, и ты пытался подраться с полицейским… расслабься, такое случается с лучшими из нас», — написал Стрикленд.

«Я просто не понимаю депрессию.

Есть дети, которые умирают от рака и проходят химиотерапию. Они отдали бы что угодно за еще один день.

Но ты взрослый богатый мужчина, смотришь в зеркало и говоришь: “У меня депрессия”.

Скажи мне, почему тебе грустно, богатый мужик?», — добавил Стрикленд.

Ранее Порье рассказал, что переживает непростой период после инцидента в аэропорту. По данным СМИ, бывший временный чемпион UFC в легком весе был снят с рейса после конфликта, а затем пытался подраться с полицейским.

Порье завершил карьеру в 2025 году после боя с Максом Холлоуэем. За карьеру он становился временным чемпионом UFC в легком весе и дважды дрался за полноценный титул промоушена.