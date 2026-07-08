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Бой Умара Нурмагомедова станет главным событием UFC в Шанхае

Российский боец Умар Нурмагомедов проведет следующий поединок на турнире UFC, который состоится 29 августа в Шанхае.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Официальный ВК-аккаунт UFC

Как сообщила пресс-служба промоушена, главным событием вечера станет бой в легчайшем весе между бывшим претендентом на чемпионский титул Умаром Нурмагомедовым и представителем Китая Сонгом Ядонгом.

Умар Нурмагомедов должен был подраться против Дэвида Мартинеса на турнире в Абу-Даби 25 июля, но Мартинес снялся с боя.

30-летний Нурмагомедов выступает в UFC с 2021 года. За это время он одержал восемь побед и потерпел одно поражение.

28-летний Сонг Ядонг дебютировал в организации в 2017 году. На его счету 12 побед, четыре поражения и одна ничья под эгидой UFC.

Напомним, Умар Нурмагомедов тренируется под руководством бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.


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