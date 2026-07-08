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Конор Макгрегор: я величайший полулегковес со времен Брюса Ли

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор в интервью ESPN высказался о своем месте среди величайших бойцов в истории смешанных единоборств (MMA).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

37-летний ирландец был чемпионом в полулегком (2015) и легком (2016) дивизионах UFC.

«Очень странно, что я не вхожу в список величайших полулегковесов. Как такое может быть, если я побил всех ребят в этом рейтинге? Я величайший полулегковес планеты со времен Брюса Ли. И в воскресенье я это докажу», — сказал Макгрегор.

Стоит отметить, что Брюс Ли не был профессиональным спортсменом в современном понимании и никогда не участвовал в официальных спортивных соревнованиях высокого уровня. Тем не менее он вошел в историю как мастер боевых искусств и популяризатор единоборств.

В ночь на воскресенье, 12 июля, Макгрегор проведет бой против американца Макса Холлоуэя на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе. Это будет первый выход ирландца в октагон за последние четыре года. Кроме того, их бой станет реваншем спустя 13 лет — в 2013 году Макгрегор победил Холлоуэя единогласным решением судей.

Всего на счету Макгрегора 28 боев в профессиональном ММА, в которых он одержал 22 победы (20 — досрочно) при шести поражениях. В последних четырех боях в UFC он потерпел три поражения, проиграв Хабибу Нурмагомедову и дважды Дастину Порье. Последний поединок с Порье завершился для Макрегора тяжелым переломом ноги, из-за которого во многом и затянулось его возвращение в октагон.

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