Конор Макгрегор: я величайший полулегковес со времен Брюса Ли

«Очень странно, что я не вхожу в список величайших полулегковесов. Как такое может быть, если я побил всех ребят в этом рейтинге? Я величайший полулегковес планеты со времен Брюса Ли. И в воскресенье я это докажу», — сказал Макгрегор.