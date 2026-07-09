Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макгрегор поставил Хабиба на 9-е место в топе величайших бойцов

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор назвал топ-10 величайших атлетов в истории смешанных единоборств (ММА).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

37-летний ирландец поставил себя на первое место, а также включил в список двух россиян — Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова.

Топ-10 величайших бойцов в истории ММА по версии Макгрегора:

  1. Конор Макгрегор (Ирландия)
  2. Андерсон Силва (Бразилия)
  3. Джон Джонс (США)
  4. Деметриус Джонсон (США)
  5. Валентина Шевченко (Кыргызстан)
  6. Аманда Нуньес (Бразилия)
  7. Ислам Махачев (Россия)
  8. Даниэль Кормье (США)
  9. Хабиб Нурмагомедов (Россия)
  10. Александр Волкановски (Австралия)

В октябре 2018 года Макгрегор проиграл Нурмагомедову в чемпионском поединке за титул в легком весе. Поединок закончился в четвертом раунде сдачей ирландца после удушающего приема.

С тех пор Макгрегор провел еще три поединка и потерпел два поражения, оба раза проиграв Дастину Порье. Последний поединок в июле 2021 года завершился для ирландца переломом ноги, из-за которого во многом и затянулось его возвращение в октагон.

В ночь на воскресенье, 12 июля, Макгрегор проведет бой против американца Макса Холлоуэя на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе. Это будет первый выход ирландца в октагон за последние пять лет. Кроме того, бой станет реваншем спустя 13 лет — в 2013 году Макгрегор победил Холлоуэя единогласным решением судей.

Узнать больше по теме
Биография Ислама Махачева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.
Читать дальше