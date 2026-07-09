Макгрегор поставил Хабиба на 9-е место в топе величайших бойцов

В ночь на воскресенье, 12 июля, Макгрегор проведет бой против американца Макса Холлоуэя на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе. Это будет первый выход ирландца в октагон за последние пять лет. Кроме того, бой станет реваншем спустя 13 лет — в 2013 году Макгрегор победил Холлоуэя единогласным решением судей.