Макгрегор поставил Хабиба на 9-е место в топе величайших бойцов

37-летний ирландец поставил себя на первое место, а также включил в список двух россиян — Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова.
Топ-10 величайших бойцов в истории ММА по версии Макгрегора:
- Конор Макгрегор (Ирландия)
- Андерсон Силва (Бразилия)
- Джон Джонс (США)
- Деметриус Джонсон (США)
- Валентина Шевченко (Кыргызстан)
- Аманда Нуньес (Бразилия)
- Ислам Махачев (Россия)
- Даниэль Кормье (США)
- Хабиб Нурмагомедов (Россия)
- Александр Волкановски (Австралия)
В октябре 2018 года Макгрегор проиграл Нурмагомедову в чемпионском поединке за титул в легком весе. Поединок закончился в четвертом раунде сдачей ирландца после удушающего приема.
С тех пор Макгрегор провел еще три поединка и потерпел два поражения, оба раза проиграв Дастину Порье. Последний поединок в июле 2021 года завершился для ирландца переломом ноги, из-за которого во многом и затянулось его возвращение в октагон.
В ночь на воскресенье, 12 июля, Макгрегор проведет бой против американца Макса Холлоуэя на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе. Это будет первый выход ирландца в октагон за последние пять лет. Кроме того, бой станет реваншем спустя 13 лет — в 2013 году Макгрегор победил Холлоуэя единогласным решением судей.