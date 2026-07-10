Макгрегор сорвал очки с Холлоуэя во время битвы взглядов: видео

Макгрегор повел себя довольно агрессивно и сорвал очки со своего соперника, после чего бойцы начали обмениваться репликами. Сотрудники службы безопасности UFC растащили их в стороны, после чего бойцы вновь сошлись лицом к лицу на сцене.
Поединок Макгрегора и Холлоуэя пройдет в ночь на воскресенье, 12 июля. Это будет первый выход 37-летнего ирландца в октагон за последние пять лет. Кроме того, бой станет реваншем спустя 13 лет — в 2013 году Макгрегор победил Холлоуэя единогласным решением судей.
Всего на счету Макгрегора 28 боев в профессиональном ММА, в которых он одержал 22 победы (20 — досрочно) при шести поражениях. В последних четырех боях в UFC он потерпел три поражения, проиграв Хабибу Нурмагомедову и дважды Дастину Порье. Последний поединок против Порье в июле 2021 года завершился для ирландца переломом ноги, из-за которого во многом и затянулось его возвращение в октагон.
На счету Холлоуэя 36 поединков в ММА, в которых он одержал 27 побед (14 — досрочно) и потерпел девять поражений. В марте этого года 34-летний американец единогласным решением проиграл бразильцу Чарльзу Оливере и утратил пояс BMF, который вручают самому жесткому и бескомпромиссному бойцу UFC.