Макгрегор сорвал очки с Холлоуэя во время битвы взглядов: видео

Всего на счету Макгрегора 28 боев в профессиональном ММА, в которых он одержал 22 победы (20 — досрочно) при шести поражениях. В последних четырех боях в UFC он потерпел три поражения, проиграв Хабибу Нурмагомедову и дважды Дастину Порье. Последний поединок против Порье в июле 2021 года завершился для ирландца переломом ноги, из-за которого во многом и затянулось его возвращение в октагон.