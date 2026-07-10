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Пресс-конференция Макгрегора вошла в топ-3 по популярности в UFC

Пресс-конференция с участием бывших чемпионов UFC Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя перед турниром UFC 329 стала одной из самых просматриваемых в истории промоушена.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Во время прямой трансляции ее пиковая аудитория достигла 233 тысяч зрителей. Выше этот показатель был лишь у двух пресс-конференций: перед боем Конора Макгрегора с Хабибом Нурмагомедовым в 2018 году (505 тысяч зрителей) и перед третьим поединком ирландца с Дастином Порье в 2021 году (360 тысяч).

Бой Макгрегора и Холлоуэя станет главным событием турнира UFC 329, который пройдет в ночь на 12 июля в Лас-Вегасе.

Макгрегор выступает в UFC с 2013 года и остается первым бойцом в истории организации, одновременно владевшим титулами в полулегком и легком весе.

Максу Холлоуэю 34 года. Американец дебютировал в UFC в 2012 году и за карьеру в промоушене одержал 23 победы при девяти поражениях.