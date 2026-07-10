Макгрегор: Бой с Мейвезером был началом моих проблем с алкоголем

А потом вдруг у меня в гараже оказались тысячи и тысячи бутылок. Мне говорили: «Продавай это, Конор». Я отвечал: «Хорошо». Я выходил из дома с двумя бутылками под мышкой — и на этом все. Я попался. Полностью погрузился в это. Вот и все.