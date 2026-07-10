Макгрегор: Бой с Мейвезером был началом моих проблем с алкоголем

По словам ирландца, именно после поединка с легендарным боксером Флойдом Мейвезером начался сложный период, который привел к серьезным личным испытаниям.
В 2017 году Макгрегор впервые вышел на профессиональный боксерский ринг и встретился с Мейвезером. Несмотря на поражение техническим нокаутом в десятом раунде, ирландец заработал около 300 миллионов фунтов.
— Знаете, в 2017 году я заработал огромные деньги на бое с Флойдом Мейвезером. А потом запустил собственный ирландский виски. В то время я практически не пил, если вообще пил. Я был спортсменом на пике своей карьеры.
А потом вдруг у меня в гараже оказались тысячи и тысячи бутылок. Мне говорили: «Продавай это, Конор». Я отвечал: «Хорошо». Я выходил из дома с двумя бутылками под мышкой — и на этом все. Я попался. Полностью погрузился в это. Вот и все.
Бог преподал мне эти уроки. Я оказался в ловушке, и так уж вышло. Но я доверяю Богу, доверяю своему пути и доверяю правде. И если весь мир против правды, тогда я против всего мира. Вот на чем я стою, — приводит слова Макгрегора Happy Punch.
Следующий бой Макгрегор проведет в ночь на 12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе. Его соперником станет американец Макс Холлоуэй. Для ирландца этот поединок станет первым выходом в октагон за четыре года.
Бой также станет реваншем спустя 13 лет: в 2013 году Макгрегор победил Холлоуэя единогласным решением судей.
За профессиональную карьеру в ММА Макгрегор провел 28 поединков, одержав 22 победы, 20 из которых завершились досрочно. На его счету шесть поражений. В последних четырех боях UFC ирландец проиграл трижды — Хабибу Нурмагомедову и два раза Дастину Порье. Последний поединок с Порье завершился тяжелой травмой ноги, после которой возвращение Макгрегора затянулось.