Гейджи оценил шансы Топурии в возможном бою с Пимблеттом

Чемпион UFC в легком весе Джастин Гейджи поделился мнением о возможном поединке между Илией Топурией и Пэдди Пимблеттом.
«Илия — один из лучших бойцов в мире. Он гораздо опаснее Пэдди. Да, у Пимблетта необычный стиль, который сбивает соперников с толку, но, по моему мнению, Топурия победит его в 97 случаях из 100», — заявил Гейджи.
Гейджи отметил, что нестандартная манера Пимблетта делает его неудобным соперником, однако не меняет общего расклада сил. Ранее американец завоевал титул UFC в легком весе, победив Топурию техническим нокаутом в четвертом раунде.
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