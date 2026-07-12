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Александр Емельяненко объяснил нелюбовь к симулятору UFC профессиональной деформацией

Известный российский боец ММА Александр Емельяненко признался, что не испытывает интереса к компьютерному симулятору UFC, — и объяснил это профессиональной деформацией.

Сергей Ефимов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«UFC мне не нравится (играть). Сейчас вот у нас половина разговора про кухню и половина — про бои. Куда-то приходишь, все разговоры: “А когда бой?” На другую встречу приходишь — опять бои. И приходить еще домой, включать телевизор, искусственно смотреть бои — это просто будет перегруз! А если еще покупать приставку и сидеть рубиться в ней…» — заявил Емельяненко в эфире шоу «ЛЕБОРЩ».

Тема возникла на фоне выхода новой части франшизы: релиз UFC 6 на PlayStation и Xbox состоялся 19 июня 2026 года. Серия файтингов по лицензии крупнейшего ММА-промоушена мира остается одной из самых продаваемых спортивных игр, а попадание на обложку считается престижным статусом для бойцов.

Самому 44-летнему Емельяненко сейчас действительно не до виртуальных поединков. Младший брат легендарного Федора Емельяненко в последний раз выходил в клетку в декабре 2024 года, после чего у него обострились проблемы со здоровьем: боец перенес операцию по удалению межпозвоночной грыжи, проходил длительное восстановление и одно время передвигался с тростью. Несмотря на то что сам Александр периодически анонсирует возвращение в октагон, его спортивная карьера, судя по всему, завершена.