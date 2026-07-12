Александр Емельяненко объяснил нелюбовь к симулятору UFC профессиональной деформацией

Самому 44-летнему Емельяненко сейчас действительно не до виртуальных поединков. Младший брат легендарного Федора Емельяненко в последний раз выходил в клетку в декабре 2024 года, после чего у него обострились проблемы со здоровьем: боец перенес операцию по удалению межпозвоночной грыжи, проходил длительное восстановление и одно время передвигался с тростью. Несмотря на то что сам Александр периодически анонсирует возвращение в октагон, его спортивная карьера, судя по всему, завершена.