Александр Емельяненко объяснил нелюбовь к симулятору UFC профессиональной деформацией

«UFC мне не нравится (играть). Сейчас вот у нас половина разговора про кухню и половина — про бои. Куда-то приходишь, все разговоры: “А когда бой?” На другую встречу приходишь — опять бои. И приходить еще домой, включать телевизор, искусственно смотреть бои — это просто будет перегруз! А если еще покупать приставку и сидеть рубиться в ней…» — заявил Емельяненко в эфире шоу «ЛЕБОРЩ».
Тема возникла на фоне выхода новой части франшизы: релиз UFC 6 на PlayStation и Xbox состоялся 19 июня 2026 года. Серия файтингов по лицензии крупнейшего ММА-промоушена мира остается одной из самых продаваемых спортивных игр, а попадание на обложку считается престижным статусом для бойцов.
Самому 44-летнему Емельяненко сейчас действительно не до виртуальных поединков. Младший брат легендарного Федора Емельяненко в последний раз выходил в клетку в декабре 2024 года, после чего у него обострились проблемы со здоровьем: боец перенес операцию по удалению межпозвоночной грыжи, проходил длительное восстановление и одно время передвигался с тростью. Несмотря на то что сам Александр периодически анонсирует возвращение в октагон, его спортивная карьера, судя по всему, завершена.