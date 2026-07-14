Конор Макгрегор потерял миллионы долларов: на каком бизнесе он прогорел

Несмотря на провалы, полностью неудачным бизнес-портфель Конора Макгрегора назвать нельзя. В последние годы он сосредоточился на проектах, которые не требуют крупных строительных работ или дорогостоящего производства. Среди них — доля в лиге кулачных боев BKFC, где боец выступает не только инвестором, но и одним из главных медийных лиц.