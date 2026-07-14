Конор Макгрегор потерял миллионы долларов: на каком бизнесе он прогорел

Успешная продажа виски превратила Конора Макгрегора в одного из самых известных спортсменов-предпринимателей. После этого он начал активно инвестировать в новые проекты, но повторить прежний успех ему не удалось.
Пиво и пабы: бизнес с многомиллионными убытками
После продажи бренда виски Proper No. Twelve Конор Макгрегор решил повторить успех на рынке пива. В 2021 году он запустил марку Forged Irish Stout, а позже приобрел пивоварню для собственного производства. Боец заявлял, что его напиток сможет составить конкуренцию легендарному Guinness.
Однако финансовые результаты оказались далеки от ожиданий. Компании, которые занимаются производством и продажей пива, несколько лет подряд фиксируют миллионные убытки, их совокупный минус уже превысил 15 млн евро. В 2025 году производитель бренда также столкнулся с судебными исками от поставщиков из-за неоплаченных счетов.
Неудачно складывается ситуация и с ресторанным бизнесом. Принадлежащий Макгрегору паб The Black Forge Inn несколько лет подряд работает в убыток, а другой проект — гастропаб The Waterside — и вовсе оказался закрыт. Конор планировал перестроить его в роскошный бутик-отель, но местные жители выступили против, а власти отказались согласовывать реконструкцию.
Недвижимость: проекты, которые так и не удалось завершить
Недвижимость должна была стать еще одним крупным направлением бизнеса Конора Макгрегора. Он инвестировал миллионы евро в покупку земельных участков и зданий, планируя построить жилой квартал в Дублине, реконструировать собственную усадьбу и открыть бутик-отель на месте старого паба.
Однако почти каждый проект столкнулся с препятствиями. В одном случае власти отказали в согласовании из-за слишком плотной застройки, в другом строительство заблокировали после протестов местных жителей, недовольных сносом исторического здания. Возникали и судебные разбирательства, из-за которых работы откладывались на неопределенный срок.
Проблемы возникли даже с личным поместьем Макгрегора в графстве Килдэр. Во время проверки инспекторы обнаружили несколько объектов, построенных без необходимых разрешений. Пока нарушения не будут устранены, масштабная реконструкция остается под вопросом, а часть других девелоперских проектов бойца по-прежнему находится в замороженном состоянии.
Какие проекты Макгрегора пока держатся на плаву
Несмотря на провалы, полностью неудачным бизнес-портфель Конора Макгрегора назвать нельзя. В последние годы он сосредоточился на проектах, которые не требуют крупных строительных работ или дорогостоящего производства. Среди них — доля в лиге кулачных боев BKFC, где боец выступает не только инвестором, но и одним из главных медийных лиц.
Кроме того, Макгрегор развивает фитнес-приложение McGregor FAST, инвестирует в IT-платформу для единоборств MMA.INC и участвует в развитии бренда спортивной продукции TIDL Sport. Эти проекты продолжают работать и постепенно расширяют аудиторию, хотя пока не стали прибыльными.
Самым успешным бизнес-проектом Макгрегора по-прежнему остается бренд виски Proper No. Twelve, продажа которого принесла ему сотни миллионов долларов. Остальные инвестиции пока скорее помогают сохранить присутствие в бизнесе, чем повторить тот финансовый успех, которого Конор добился несколько лет назад.