Порье предложил Макгрегору провести четвертый бой

Конор Макгрегор вернулся в октагон спустя пять лет. На турнире UFC 329 ирландец встретился с американцем Максом Холлоуэем. Бой завершился уже через 69 секунд после начала. Макгрегор получил травму колена во время попытки провести прыжковый удар в голову и не смог продолжить встречу.
«Когда Макгрегор восстановится — пусть свяжется со мной. Конор, я готов вернуться и избить тебя снова, но уже в полусреднем весе», — приводит слова Порье Championship Rounds в соцсетях.
В СМИ сообщили, что Макгрегор получил 30 млн долларов за 69 секунд в октагоне.
Для Макгрегора этот поединок стал 29-м в профессиональной карьере в смешанных единоборствах. Ирландец одержал 22 победы, 20 из которых — досрочно, и потерпел седьмое поражение.
До боя с Холлоуэем 37-летний Макгрегор не выходил в октагон с июля 2021 года, когда проиграл Дастину Порье в третьем очном поединке, получив тяжелый перелом ноги. Именно эта травма надолго отсрочила его возвращение в UFC.