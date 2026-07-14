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Порье предложил Макгрегору провести четвертый бой

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье заявил, что готов вновь встретиться в октагоне с экс-чемпионом организации Конором Макгрегором.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Конор Макгрегор вернулся в октагон спустя пять лет. На турнире UFC 329 ирландец встретился с американцем Максом Холлоуэем. Бой завершился уже через 69 секунд после начала. Макгрегор получил травму колена во время попытки провести прыжковый удар в голову и не смог продолжить встречу.

«Когда Макгрегор восстановится — пусть свяжется со мной. Конор, я готов вернуться и избить тебя снова, но уже в полусреднем весе», — приводит слова Порье Championship Rounds в соцсетях.

В СМИ сообщили, что Макгрегор получил 30 млн долларов за 69 секунд в октагоне.

Для Макгрегора этот поединок стал 29-м в профессиональной карьере в смешанных единоборствах. Ирландец одержал 22 победы, 20 из которых — досрочно, и потерпел седьмое поражение.

До боя с Холлоуэем 37-летний Макгрегор не выходил в октагон с июля 2021 года, когда проиграл Дастину Порье в третьем очном поединке, получив тяжелый перелом ноги. Именно эта травма надолго отсрочила его возвращение в UFC.